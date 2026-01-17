Este sábado Unión Española dio a conocer su nueva camiseta para la temporada 2026, tratándose de la indumentaria alternativa principalmente para los partidos de visita.

La gran novedad es el cambio de marca deportiva que tienen los Hispanos para este año, donde terminaron contrato con la británica Reebok para pasarse a la ecuatoriana Marathon.

Junto a la firma latinoamericana, que también viste en Chile a Huachipato, el conjunto de Independencia buscará volver a Primera División tras el descenso que sufrieron en 2025.

En esta ocasión fue revelada la camiseta alternativa, que está teñida de un tono blanco invierno con un estampado en la cara frontal en homenaje al “Castillo”, que es la fachada más conocida del Estadio Santa Laura.

También la equipación tiene detalles en rojo en los hombros, mangas y en el main sponsor. Mientras que el color negro está presente en el cuello y en la marca deportiva.

Esta tricota será estrenada esta misma jornada, en la visita de Unión a San Luis de Quillota en la ‘Noche Canaria’, partido amistoso que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis