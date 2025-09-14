La Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo ha estado marcada por la expectativa deportiva sino también por las polémicas restricciones de seguridad para poder acudir al Estadio Santa Laura-SEK

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió que para este importante limitar la venta de entradas a integrantes de los clubes involucrados, jóvenes del fútbol formativo y fanáticos mayores de 55 años.

Esta controversial medida generó debate a nivel nacional y críticas de distintos sectores, que acusaron discriminación por edad.

Juan Carlos Molina hace feroz descargo por el especial ambiente de la Supercopa

Entre las voces que alzaron la voz, destacó la de Juan Carlos Molina, el querido doctor de Canal 13, llegó hasta el recinto deportivo de la comuna de Independencia para ver in situ al club de sus amores: el Romántico Viajero.

Fue a las afueras del Santa Laura que decidió mandar un potente mensaje sobre la discriminación en nuestro país.

“No podemos permitir que un Estado, ni una asociación discrimine por edad. Nunca más discriminación por edad, ni en los trabajos, ni en nada, ni en la recreación. No se puede discriminar por edad. Aquí se nace y se muere sin discriminación, es un país libre o el asilo contra la presión. Y eso, la discriminación por edad, tenemos que empezar a desterrarla. Somos un país envejecido y en especial la discriminación por edad con las personas mayores”, comenzó diciendo a La Magia Azul.

Cerca de dos miles hinchas de Colo Colo y la U están en el Santa Laura | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Agregando que “soy el vicepresidente de la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable y en Salamanca firmamos un manifiesto contra el edadismo. Bajo esa circunstancia, me aproveché del edadismo a mi favor en esta oportunidad para demostrar que nunca más en Chile se tiene que discriminar por edad”.

“Usted no permita ahora ni nunca que lo discriminen por edad. La ley Samudio discrimina por inclinación sexual, por color, etc, pero no se tocó la edad yvvemos como en esta oportunidad se discriminó por edad. Que envejecer en Chile sea un orgullo y no un castigo”, concluyó el Geriatra.

¿A qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La tramitada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.