Colo Colo y Universidad de Chile ya están listos para disputar la Supercopa este domingo en el Estadio Santa Laura. El recinto albergó antes eso sí el clásico de colonias, partido que terminó en serios desmanes.

Unión Española recibió al Audax Italiano por la vigesimotercera jornada de la Liga de Primera 2025. Aunque el local lo ganaba por 3 a 2, sobre la hora, la visita lo dio vuelta y logró anotar dos más para ponerse en ventaja por 4 a 3.

Franco Troyanski en los 87′ y en el 91 amargó la tarde de los hispanos. Esto no cayó nada bien en la hinchada local que generó desmanes en Santa Laura.

Caos en Santa Laura en clásico de colonias

Terminado el encuentro, una decena de hinchas de Unión Española comenzaron a arrojar proyectiles sobre la barra visitante, habiendo incluso niños presentes según los espectadores del cuadro itálico.

“En el momento de los incidentes, la voz del estadio Santa Laura le pidió a la parcialidad itálica abandonar el reducto inmediatamente a través de los altoparlantes“, indicaron desde Radio ADN.

“Hay niños ahí y los guardias no hacen nada. La pega de un guardia es resguardar la seguridad de la gente. Lo más indignante es que no hacen nada”, dijo uno de los hinchas visitantes a DLT Sports.

“Eran unos horcos. No se puede decir otra cosa de algunos hinchas de Unión Española que venían con clara intención de agredirnos a quien fuera. Les da lo mismo si eran adultos, niños… venían con la única intención de agredir”, cerró otro de los presentes.