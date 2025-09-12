Universidad de Chile jugará la Supercopa ante Colo Colo este domingo 14 de septiembre a las 15:00 en Santa Laura. Cuatro después, los Azules visitarán a Alianza Lima, el jueves a las 21:30 en el estadio Alejandro Villanueva. Héctor Hoffens no dudó en menospreciar la competición y poner todo el foco en lo internacional.

“La verdad que no tiene ninguna importancia, da lo mismo. Lo que más vale es la Copa Sudamericana”, aseguró el histórico de la U en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido siente que el partido no mueve mucho: “Es una cosa de locos, un partido que no tiene mayor importancia. ¿Supercopa de qué? circunstancias no hay mucha efervescencia en cuanto a lo que es ganar la Supercopa.

Para el Chico Hoffensla gran prioridad es llegar a semis de copa internacional: “La U tiene que preocuparse de la Copa Sudamericana, el 18 de septiembre es el día que tiene que jugársela con todo contra Alianza y poder asegurar la clasificación para la semifinal”.

Héctor Hoffens no perdona los problemas que ha tenido la Supercopa

La Supercopa se iba a jugar el mes de enero en La Serena. Sin embargo, el compromiso fue suspendido. Finalmente, tras idas y vueltas el encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará en Santa Laura, sólo con público mayor de 55 años en las tribunas, sumado a integrantes del fútbol nacional que quieran comprar una entrada.

Universidad de Chile jugará ante Colo Colo este domingo por la Supercopa y cuatro días después visitará a Alianza Lima por la Copa Sudamericana. (Foto: Photosport)

“Ha tenido tantos problemas este partido que no ha llegado a ser lo que quiere el público”, opinó Hoffens sobre la competición que se retrasó de enero a septiembre.