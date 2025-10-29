Universidad de Chile lamentó una dura lesión en el Clásico Universitario ante Universidad Católica. El conjunto azul informó de la sensible baja de Lucas Assadi: estará por largo tiempo fuera de las canchas.

Ante ello, hasta una propia leyenda del cuadro precordillerano se alineó con su histórico archirrival. ¿Por qué? Aseguró que el compromiso en el Claro Arena debió ser reprogramado.

Para Miguel Ángel Neira, hubo que considerar la participación azul en semifinales de Copa Sudamericana. En conversación con BOLAVIP Chile, el mundialista nacional entregó sus argumentos.

“No, yo siempre dije que el partido tenía que suspenderse. Que no se podía jugar ese partido porque la U juega ahora y porque hay que darle facilidad a los equipos chilenos”, expresó el retirado crack.

En dicha línea, agregó: “No competimos en nada y, la vez que se puede ayudar a un equipo, no lo ayudan. Entonces, lo encontré pésimo que jugarán. Y en cancha sintética, peor todavía”.

Miguel Ángel Neira se puso del lado de Universidad de Chile ante la lesión de Lucas Assadi. (Imagen: Cruzados)

La responsabilidad de la lesión de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Finalmente, el ídolo de Universidad Católica se lanzó contra una figura en específica: disparó contra la ANFP. Para él, dicha entidad es la culpable de la afección de la promesa azul.

“Yo creo que ellos son los culpables, porque han suspendido otros partidos que nada que ver y este no lo suspendieron. Entonces, lo encuentro raro”, concluyó el referente de la UC.

En resumen…