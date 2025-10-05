Un partido electrizante vivieron Huachipato y Audax Italiano en el Estadio CAP, donde pasó absolutamente de todo. Comenzó ganando el cuadro itálico con tanto de Eduardo Vargas, que aprovechó una falla en el fondo acerero, para abrir la cuenta.

Fue en ese momento cuando apareció Lionel Altamirano que con goles en los minutos 26 y 39 pondría al cuadro de Talcahuano arriba en el marcador.

La fiesta sería total cuando Renzo Malanca en el 51 dejaría a Huachipato 3-1, resultado suficiente para avanzar a la final de la Copa Chile, pero Leonardo Valencia desde el punto penal dejaría las cosas 2-3 y con eso a la definición a penales.

Maximiliano Gutiérrez se vestiría de héroe para darle a su equipo el cuarto gol de la tarde y poner a los de la Usina 4-2. Todo fiesta hasta que un nuevo penal a favor del Audax complicaría todo, pero esta vez Valencia remataría al medio, motivando el tapadón de Odriozola. ¡Huachipato a la final!

El DT Jaime García intentaba ser fuerte para que no le ganara la emoción asegurando que “fue un partido redondo, pero dimos licencias, no se puede, Audax es un equipo fuerte que convierte cuando tiene oportunidades, hay que erradicar este tipo de cosas”.

Agregando que “pero, me quedo con lo otro, así son mis equipos, combativos hasta el último, me identifico mucho con eso, me siento identificado, no bajamos los brazos, y eso se valora”.

Huachipato festeja el paso a la final de la Copa Chile

Jaime García repite que “merecíamos ganar, y ahora queda la final, siempre con responsabilidad y ahora a enfocarse en Unión, en el campeonato, después pensamos en la final”.

Respecto al paso a la final, el querido Chacalito cree que “tengo que ir paso a paso, siempre he sido paciente, nunca apuro nada, jamás mato a un colega, y si se da bien, y la voy a seguir luchando”.

Jaime García y sus loas para el goleador Lionel Altamirano

“Habla del equipo, tuvo dos ocasiones y las concretó, para el grupo además es un aporte como persona, lo otro, es lo que tiene que hacer, para eso nos pagan (ríe)”, cerró el entrenador de Huachipato.