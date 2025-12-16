Fausto Grillo dejó una huella importante en su paso por el fútbol chileno, especialmente durante la temporada 2022, cuando fue una de las figuras defensivas de O’Higgins.

Tras su salida del cuadro rancagüino, el defensor argentino continuó su carrera en el Ibiza de España, para luego pasar por Universidad Católica de Ecuador, Belgrano y actualmente Atlético Tucumán. Sin embargo, su nombre nunca se desligó del balompié nacional.

En cada mercado de fichajes, su posible regreso a Chile ha sido tema recurrente, alimentado por el buen recuerdo que dejó gracias a su regularidad, liderazgo y solidez en la zaga.

Fausto Grillo disputó 30 partidos con la camiseta del Capo de Provincia | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Fausto Grillo revela sondeos desde Chile

Ahora, en pleno periodo de traspasos, el propio jugador volvió a instalar su nombre en la órbita local, reconociendo contactos concretos y manifestando abiertamente su deseo de regresar al país.

“Me han sondeado cuatro clubes. Siempre me han llamado desde allá porque dejé una buena imagen en O’Higgins. Hoy sí me gustaría volver“, señaló Grillo en una entrevista con AS Chile.

En esa línea, Grillo fue más allá y reveló qué le gustaría vestir la camiseta de un equipo grande de nuestro país. “Sería algo muy lindo para mi carrera estar en un club que pelee campeonatos. Vi cómo los hinchas acompañan, porque me ha tocado enfrentarlos por Copa Sudamericana y siempre están alentando”, agregó.

“No hay favorito, pero Universidad Católica me parece un club muy ordenado y hace poco terminaron el estadio. Siempre me pareció un club muy atractivo e interesante“, concluyó.

