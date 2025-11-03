Universidad de Chile no pudo en su visita a Huachipato y cayó 1-0 en el sur del país por la Liga de Primera 2025. Ante ello, el cuadro azul se complicó con la clasificación a certámenes internacionales.

Sin embargo, en la vereda local, Jaime García se ilusiona. El DT habló con la prensa tras el compromiso y analizó el triunfo de sus dirigidos en casa. Está más que chocho.

Y cómo no: su club quedó a siete a puntos de conseguir un boleto a Copa Sudamericana. Aún le quedan cuatro encuentros por disputar antes del cierre de la temporada.

“Hoy hicimos un partido inteligente dentro de lo que podíamos con lo que la U venía haciendo muy bien. Ellos quisieron y también tuvimos que defendernos y también los hicimos pasar sustos“, comentó.

Jaime García analizó la victoria de Huachipato sobre Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

En dicha línea, sobre la clave del elenco de Talcahuano para conseguir los tres puntos, agregó: “Creo que nosotros supimos manejar los momentos complicados donde nos tuvieron“.

La debilidad de Universidad de Chile

Finalmente, el entrenador de 48 años entregó una importante reflexión sobre el juego rival. Percibió que los azules estaban dejando un importante vacío a las espaldas de sus mediocampistas y le sacó provecho.

“La U estaba jugando con sus volantes muy alto, entonces hicieron un recorrido altísimo. En momento del partido te dicen que no te tires para atrás, pero es muy difícil. El equipo de ellos es de buen pie y te rompe la estructura”, expresó.

“Después hicimos un partido interesante, en momentos del partido nos agrupamos y salíamos muy rápido. Creo que nos dio resultados, estás jugando con un buen equipo“, cerró.

