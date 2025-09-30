Este martes la familia de Patricio Toledo entregó buenas noticias respecto al estado de salud del exarquero, quien el pasado domingo sufrió un paro cardiorrespiratorio que lo desplomó en plena cancha del estadio Claro Arena.

El histórico de Universidad Católica era parte del evento denominado “Adiós Capitanes” que reunió a varios emblemas de La Franja, para la despedida del fútbol profesional de Cristián Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

A los 10 minutos del partido amistoso el Pato Toledo, que se encontraba defendiendo la portería de uno de los equipos, se desvaneció y tuvo que recibir los primeros auxilios de sus mismos compañeros, para luego ser trasladado en ambulancia a la Clínica Universidad de Los Andes.

Ahí fue estabilizado y entró a pabellón para solucionar el problema coronario, por lo que su estado era de extrema gravedad, aunque luego de la intervención fue evolucionando de buena forma, consciente y estable.

Su familia, por medio de su esposa Elizabeth Serrano, ha estado actualizando la información a diario, donde este martes entregaron buenas noticias.

Buenas noticias por el estado de Patricio Toledo

Así es, porque la profesora de educación física publicó una nueva historia en Instagram, dando a conocer que el exfutbolista de 63 años salió de estado crítico e incluso lo cambiaron de habitación, ya que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Salimos de estado crítico. Cambio a intermedio y cambio de pieza. Estamos felices y mi Pato les envía los agradecimientos a todos y todas. Son los mejores”, informó Serrano.