El fútbol chileno ha atravesado en los últimos años un período de constante cuestionamiento hacia la labor arbitral, tanto en la Liga de Primera, Primera B como la Segunda División Profesional.

Errores de criterio, polémicas en partidos claves y la implementación del VAR, que no ha logrado disipar las dudas, han generado un ambiente de desconfianza generalizada entre hinchas, jugadores y dirigentes.

Dentro de este escenario, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y su Consejo de Presidentes son el epicentro de las decisiones políticas y administrativas que marcan el rumbo de la actividad. La lealtad y los votos de los presidentes son, por tanto, un capital político fundamental para cualquier directiva.

La denuncia de Coke Hevia contra el arbitraje en Chile

Es en este crispado ambiente donde las declaraciones del periodista Jorge Hevia, en el programa De Buena Fuente de DLT Sports, adquieren una enorme resonancia. ¿Qué dijo Coke?

“La mafia va más allá. Quiero explicarme de esto y quiero ser muy responsable en lo que quiero decir porque esto es de primera fuente y con fuentes en off”, comenzó diciendo el también conductor de Pauta de Juego de Radio Pauta.

“Los presidentes de los clubes, que algo de criterios les queda, no se atreven a ir contra la mayoría en el Consejo de Presidente porque tienen miedo que se los caguen en los partidos. ¿Quiénes? Los árbitros. Esto lo digo muy responsablemente (…) No se atreven a ir contra la corriente porque después en los partidos se los llevan puestos. El penal que no fue o ¿no vieron cómo le robaron a Melipilla en Segunda?”, lanzó el comunicador.

Los árbitros chilenos son apuntados por el periodista Jorge Coke Hevia | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Tras cartón puso de ejemplo el caso de Unión Española: “¿Quiénes se han hecho los choros contra el sistema un poco? Unión Española. No te dan una dividida“.

En el cierre, Hevia manifestó que “los presidentes que quieren nadar contra la corriente, no se atreven a tirarse de cabeza porque tienen miedo que se los caguen en cancha. Responsablemente lo digo”.

Con estas palabras, Coke Hevia pone el foco en la relación entre árbitros y dirigentes, planteando que la presión y los intereses internos afectan la imparcialidad y el desarrollo competitivo de los torneos chilenos.