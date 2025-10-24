La relación entre Johnny Herrera y Arturo Vidal siempre ha sido objeto de especulación. Ambos, partes de la “Generación Dorada” de la Selección Chilena, también encarnan la máxima rivalidad del fútbol chileno como íconos de Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente.

Sus fuertes personalidades y la defensa acérrima de sus colores han alimentado, durante años, la narrativa de una enemistad que trasciende la cancha.

Desde el regreso de Vidal al Cacique y con Herrera consolidado como un comentarista directo y sin tapujos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, los cruces mediáticos se hicieron más frecuentes.

Herrera y Vidal compartieron camarín en La Roja | FOTO: Alex Livesey- FIFA

Johnny Herrera pone fin a los rumores por su relación con Arturo Vidal

Sin embargo, en una sorpresiva declaración, el propio Herrera, conocido por su carácter frontal, decidió abordar el tema en conversación con La Cuarta y poner paños fríos.

“La relación con Vidal se torció cuando se puso a defender mucho a Colo Colo, jajajá. Entonces yo defendía a mi equipo nada más, po”, manifestó el Samurai Azul.

Luego, el exguardameta confesó que “si lo veo, obviamente lo voy a saludar, si compartimos harto, compartimos cancha, camarín, muchas cosas”.

Por último, Herrera dejó en claro su postura actual: “Yo no tengo ningún problema con él. Sacando la rivalidad, no tengo ningún problema. Estoy en la etapa Zen de mi vida, no quiero pelear con nadie más, jajajá”.