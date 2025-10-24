Universidad de Chile consiguió una agónica igualdad a dos tantos ante Lanús de Argentina en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, resultado que deja la serie más que abierta para lo que será el compromiso de vuelta.

Después de lo que fue este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y comentó este empate de la U ante Lanús, en la que indicó que la primera mitad se le hizo muy similar a lo que fue el duelo con Estudiantes.

“Fue un primer tiempo ingrato, nos hizo recordar ese partido con Estudiantes. Fue muy injusto. Lanús intentó apretar al principio pero fue solo un amago. Con el 2-1 la llave ya estaba abierta. Pero con el empate, con ese penal que fue claro, queda más equilibrada”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurai’ destaca lo que fue la entereza azul para poder reponerse del 0-2 ante Lanús, en la que deja en claro que si el equipo de Gustavo Álvarez se afina para la vuelta, tiene todo para conseguir la clasificación a la final.

La U y Lanús igualaron en Argentina | Foto: Photosport

“Era muy injusto el resultado. El equipo rival hizo muy poco. Allá es difícil, pero si la U es un poco más preciso podría ser el ganador fácilmente”, declaró.

Herrera compara a Lanús con equipo chileno

Finalmente, Herrera hizo una importante comparación de lo que es Lanús como equipo y puso como ejemplo a Coquimbo Unido, señalando que el equipo argentino es algo mezquino en su propuesta, pero que sin duda le da resultados.

“Esto es lo que hacen equipos del campeonato nacional, fue muy parecido a lo que hace Coquimbo. Ahora de local va a tener que arriesgar más. Lo de Lanús fue muy mezquino como la concepción de fútbol que tiene el profesor Pellegrino”, cerró.