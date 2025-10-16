Este domingo se vivirá un compromiso de alto vuelo por la Liga de Primera 2025, toda vez que Coquimbo Unido tiene que recibir en el puerto pirata la visita de nada más ni nada menos que Colo Colo por la Fecha 24.

El cuadro local buscará los tres puntos ante los albos para estirar diferencias con Universidad de Chile y Universidad Católica, mientras que los dirigidos por Fernando Ortiz necesitan sumar para ilusionarse con copas internacionales.

Uno que anticipó lo que puede suceder el domingo y recordó lo sucedido en el Monumental fue Juan Cornejo, quien en diálogo con ESPN Chile dijo que “Nosotros sabemos la calidad de jugadores que tiene Colo Colo y será muy complicado. Allá no hicimos un buen partido, nos tuvo mucho la pelota y nos llegó mucho”.

En el Monumental, Colo Colo derrotó a Coquimbo. | Foto: Photosport

Cornejo no cree que se desarrolle un compromiso parecido al del Monumental, donde los albos le propinaron -hasta el momento- la única caída de Coquimbo en el torneo: “Sabemos que acá va a ser diferente, en ningún caso van a venir a cambiar su forma de jugar. Nos van a presionar y tratar de tener el balón”.

“Será de ida y vuelta. Habrá momentos en donde ellos tengan la pelota, otras donde nosotros. Esperamos hacerlo de buena manera y de local no dejamos que nos tengan mucho la pelota”, complementó.

La mesa está servida y el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será una verdadera caldera el domingo para el partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo, donde habrá más de 11 mil espectadores y solo con público local.

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, día y hora

La acción entre Coquimbo Unido y Colo Colo comenzará a las 12:30 de la tarde del domingo 19 de octubre, compromiso válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.