Los años pasan en el fútbol chileno, pero la recordada final entre Universidad de Chile y O’Higgins por el Torneo de Apertura 2012 que le terminó dando el tricampeonato a los azules está lejos de ser olvidada en el corto plazo.

Juan Rodrigo Rojas, jugador paraguayo que por ese entonces defendía los colores de O’Higgins y después terminó jugando en Universidad de Chile, revivió el polémico partido en conversación con De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

El semblante del jugador guaraní cambió de una cuando le consultaron por el polémico partido que dejó a los celestes sin título: “Hacía mucho tiempo que no recordaba esa final y ahora sentí una espinita por cómo se dio sobre todo”.

Roja se refirió a Osses. | Foto: Photosport

“Para O’Higgins era la primera final de su historia, con un plantel con mucha ilusión. Jugamos bien en Rancagua y en el Nacional lo íbamos ganando hasta que Osses cobró un penal, no se me olvida su apellido”, dijo con dardo al ex árbitro.

Rojas revela cómo impactó la remontada azul en el Estadio Nacional para la definición a penales: “Después Marino hace un gol, llegamos a penales devastados por lo que significó la remontada de la U y venía con un envión de ser bicampeón, la Sudamericana y la base de la selección que logró los títulos de la Copa América”.

“Haber estado tan cerca de darle la primera estrella de O’Higgins fue el primer ladrillo para que se animen a competir, a creer”, dijo en alusión al título que, un año más tarde, los celestes lograrían derrotando en la final a Universidad Católica.

Noche negra en el Nacional

La fría tarde del 2 de julio de 2012 en el Estadio Nacional vio cómo la U remontó el 1-2 en la ida e incluso el 0-1 dentro del partido para llevarse una definición a penales en donde O’Higgins erró los 4 penales que pateó.

Los títulos celestes

O’Higgins cuenta con tres títulos en su palmarés, donde destaca el Torneo de Apertura 2013 logrado ante Universidad Católica, la Supercopa de Chile 2014 y un torneo de la Primera B en 1964.