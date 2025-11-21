Unión Española llegó a Quillota con la responsabilidad de ganarle a Deportes Limache para salir de la zona de descenso y enfrentar las dos fechas que quedan con algo de ventaja.

Los primeros 45 minutos fueron de ida y vuelta aunque pareció más la escuadra de Gonzalo Villagra, más que nada porque tuvo más la posesión de balón, puesto que ambos equipos tuvieron poca profundidad.

La segunda parte se jugó los primeros 25 minutos casi siempre en campo de Limache, donde la Española no podía romper el cerco limachino, incluso el cuadro local había quedado con 10 hombres, pero gracias al VAR el árbitro del partido dio pie atrás y dejó sin efecto la tarjeta roja.

Todo cambió cuando el reloj marcó los 71 minutos, el momento exacto donde Bianneider Tamayo fue expulsado por una temeraria entrada sobre César Pinares.

Unión Española quedó muy complicada en la tabla de posiciones

Con un hombre más Deportes Limache se animó a más y fue así como pudo llegar al gol, a través de un cabezazo del delantero Facundo Pons.

La derrota en Quillota deja casi sentenciado a Unión Española que ahora está a cuatro puntos y si la próxima fecha vuelve a ganar el cuadro tomatero, los hispanos ya no podrán alcanzar en la tabla a Limache.

Tabla de Posiciones