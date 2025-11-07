La Regla de Minutos Sub 21 ha sido, por varias temporadas, una de las normativas más cruciales y polémicas del fútbol chileno, diseñada por la ANFP para incentivar la formación y proyección de jóvenes talentos.

Para la Liga de Primera 2025, esta norma exige a cada uno de los 16 equipos profesionales la suma obligatoria de 1.890 minutos en cancha con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2004.

El reloj se agota, y con solo cuatro fechas por disputar para la finalización del campeonato, la presión sobre los cuerpos técnicos se incrementa y aquellos clubes que aún mantengan una deuda significativa de minutaje se ven obligados a alterar sus esquemas tácticos, dando minutos a sus juveniles.

Equipos con la misión cumplida

El panorama general de la Liga de Primera muestra que seis equipos ya pueden respirar tranquilos al haber superado la meta de los 1.890 minutos exigidos

Equipo Total de Minutos (Aprox.) Comentario
Unión Española 2.340 Lidera la tabla de minutaje y ha superado la meta por amplio margen.
O’Higgins 2.329 También con un gran superávit, demostrando el trabajo en Rancagua.
Universidad Católica Cumplido Logró saldar la deuda a tiempo.
Deportes La Serena Cumplido
Everton Cumplido
Palestino Cumplido
Los hispanos fueron el primer equipo en completar el minutaje Sub 21 Sebastian Cisternas/Photosport

La deuda más urgente

La situación más crítica la vive Deportes Limache, club que está obligado a jugar prácticamente con un juvenil a tiempo completo para evitar el desastre.

Equipo Minutos Pendientes (Aprox.) Minutos Obligados Promedio por Partido (en 4 fechas)
Deportes Limache 342 85 minutos por partido (situación crítica)
Unión La Calera 272 68 minutos por partido
Coquimbo Unido 228 57 minutos por partido
Colo Colo 205 51 minutos por partido
Audax Italiano 168 42 minutos por partido
Deportes Iquique 151 38 minutos por partido
Huachipato 103 33 minutos por partido
Cobresal 109 27 minutos por partido
Universidad de Chile 89 21 minutos por partido

El factor alivio

Los distintos equipos reciben un importante beneficio debido a la cesión de jugadores al Mundial Sub 17 de Qatar, entre los que destacan: Colo Colo, Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Audax Italiano, entre otros.