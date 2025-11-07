La Regla de Minutos Sub 21 ha sido, por varias temporadas, una de las normativas más cruciales y polémicas del fútbol chileno, diseñada por la ANFP para incentivar la formación y proyección de jóvenes talentos.
Para la Liga de Primera 2025, esta norma exige a cada uno de los 16 equipos profesionales la suma obligatoria de 1.890 minutos en cancha con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2004.
El reloj se agota, y con solo cuatro fechas por disputar para la finalización del campeonato, la presión sobre los cuerpos técnicos se incrementa y aquellos clubes que aún mantengan una deuda significativa de minutaje se ven obligados a alterar sus esquemas tácticos, dando minutos a sus juveniles.
Equipos con la misión cumplida
El panorama general de la Liga de Primera muestra que seis equipos ya pueden respirar tranquilos al haber superado la meta de los 1.890 minutos exigidos
|Equipo
|Total de Minutos (Aprox.)
|Comentario
|Unión Española
|2.340
|Lidera la tabla de minutaje y ha superado la meta por amplio margen.
|O’Higgins
|2.329
|También con un gran superávit, demostrando el trabajo en Rancagua.
|Universidad Católica
|Cumplido
|Logró saldar la deuda a tiempo.
|Deportes La Serena
|Cumplido
|Everton
|Cumplido
|Palestino
|Cumplido
La deuda más urgente
La situación más crítica la vive Deportes Limache, club que está obligado a jugar prácticamente con un juvenil a tiempo completo para evitar el desastre.
|Equipo
|Minutos Pendientes (Aprox.)
|Minutos Obligados Promedio por Partido (en 4 fechas)
|Deportes Limache
|342
|85 minutos por partido (situación crítica)
|Unión La Calera
|272
|68 minutos por partido
|Coquimbo Unido
|228
|57 minutos por partido
|Colo Colo
|205
|51 minutos por partido
|Audax Italiano
|168
|42 minutos por partido
|Deportes Iquique
|151
|38 minutos por partido
|Huachipato
|103
|33 minutos por partido
|Cobresal
|109
|27 minutos por partido
|Universidad de Chile
|89
|21 minutos por partido
El factor alivio
Los distintos equipos reciben un importante beneficio debido a la cesión de jugadores al Mundial Sub 17 de Qatar, entre los que destacan: Colo Colo, Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Audax Italiano, entre otros.