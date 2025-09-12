Finalmente este sábado se disputará la tramitada Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile. Pese a la intención de los azules de suspender el compromiso por su cercanía con el duelo de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, el Superclásico se jugará bajo estrictas medidas de seguridad y un aforo reducido de público en el estadio Santa Laura.

A menos de 48 horas de un nuevo enfrentamiento de albos y azules, Bolavip Chile, le consultó a una plataforma de Inteligencia Artificial quién es el gran favorito para levantar un nuevo trofeo en el fútbol chileno. El modelo predictivo entregó su sentencia.

Colo Colo y la U definirán al nuevo campeón de la Supercopa (Photosport).

¿Quién será el campeón de la Supercopa según la IA?

Según la IA, la Supercopa se irá para Macul. “Si me la juego por un pronóstico, diría que Colo Colo es favorito y tiene más argumentos para quedarse con la Supercopa, pero no descarto que la U, motivada por la revancha histórica y con un buen planteamiento táctico, pueda sorprender en un partido cerrado”, afirmó la plataforma.

A su vez, la Inteligencia Artificial señaló que “Colo Colo llega con mayor solidez colectiva: tiene una base experimentada y suele imponerse en este tipo de clásicos en instancias decisivas”.

Sin embargo, la IA llama a no confiarse de lo que pueden hacer los azules: “Universidad de Chile, por su parte, arriba con la moral renovada tras una campaña competitiva y con jóvenes como Assadi que pueden marcar diferencia, aunque la incertidumbre en torno a la suspensión de la Supercopa y la preparación irregular juegan en su contra”, cerró.

La postergada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.