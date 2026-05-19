Tras el anuncio del delegado presidencial de la RM, Germán Codina, los clubes ya se proyectan para los trascendentales clásicos del fútbol chileno.

El regreso de los hinchas visitantes a los clásicos del fútbol chileno comienza a tomar forma. Luego de una reunión entre representantes de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, la ANFP y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se confirmó que durante el segundo semestre volverá gradualmente la presencia de ambas parcialidades en partidos de alta convocatoria.

La autoridad explicó que el objetivo es avanzar hacia una “normalización del fútbol”, permitiendo nuevamente encuentros con público visitante en clásicos nacionales. En ese contexto, uno de los grandes focos estaba puesto en el nuevo Claro Arena y su capacidad para albergar este tipo de partidos.

Cruzados asegura que el Claro Arena está preparado para recibir hinchas visitantes

Quien abordó directamente el tema fue Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, quien aseguró que Universidad Católica no tendrá inconvenientes para recibir fanáticos de Colo Colo o Universidad de Chile en el renovado recinto precordillerano: “Sí, por supuesto. El estadio pasó por procesos de acreditación el año pasado y los cumplió sin ningún tipo de problema”, afirmó el dirigente tras la reunión.

Pareja explicó además que el recinto fue diseñado pensando en partidos de alta convocatoria y experiencias internacionales: “Hemos tenido partidos internacionales y fue diseñado para eso. Estamos seguros de que, planificando el regreso de las hinchadas visitantes a todo nivel, lo vamos a poder hacer sin inconvenientes”, sostuvo.

El Claro Arena podría abrirse a recibir hinchas Albos y Azules.

Como ejemplo, recordó el duelo disputado entre Universidad Católica y Boca Juniors por Copa Libertadores, encuentro que contó con presencia de hinchas visitantes y que, según indicó, dejó aprendizajes importantes: “Se logró demostrar que es posible hacerlo. Se requieren más recursos: materiales, humanos, de los clubes, del Estado y también de las buenas voluntades”, señaló.

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Eso sí, el dirigente reconoció que los clásicos del fútbol chileno presentan una dificultad mayor debido a la rivalidad histórica entre barras: “Distinto es lo que ocurre entre clubes chilenos, pero esas connotaciones son las que hay que trabajar con anticipación para evitar cualquier problema de seguridad”, cerró.

De esta manera, Universidad Católica se convierte en uno de los primeros clubes en manifestar públicamente su disposición para recibir nuevamente hinchas rivales, abriendo la puerta a que futuros clásicos en el Claro Arena vuelvan a disputarse con ambas parcialidades en las tribunas.

DATOS CLAVE

El delegado Germán Codina confirmó el regreso gradual de hinchas visitantes durante el segundo semestre.

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El dirigente Juan Pablo Pareja aseguró que el Claro Arena recibirá fanáticos de clubes rivales.