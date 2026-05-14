Fue campeón en Europa y ahora sueña con jugar un Mundial con Chile: “Tengo contacto con Nicolás Córdova”

Nils Reichmuth, volante de 24 años con raíces chilenas, viene de consagrarse campeón en Suiza junto al FC Thun.

Nils Reichmuth comienza a llamar la atención como uno de los futbolistas con raíces chilenas que destacan en Europa, luego de coronarse campeón junto al FC Thun en la Superliga de Suiza, protagonizando una campaña histórica para el club.

El mediocampista helvético-chileno disputó 30 partidos durante la temporada, registrando cuatro goles y tres asistencias, números que le permitieron consolidarse dentro del plantel dirigido por Mauro Lustrinelli.

Si bien el jugador de padre suizo y madre chilena todavía no ha sido nominado por la Selección Chilena, el volante ofensivo de 24 años no ha escondido su ilusión de vestir la camiseta de La Roja cada vez que tiene la oportunidad.

Su hermano Miguel también ha tenido acercamientos con la selección chilena | FOTO: Instagram

Nils Reichmuth podría ser uno de los tapados de La Roja

Esta vez no fue la excepción. Reichmuth dialogó con AS Chile tras el primer titulo en la historia de la institución y reveló un detalle que podría acercarlo a una futura convocatoria para los amistosos ante Portugal y Cabo Verde.

“La posibilidad existe, tengo contacto con el entrenador (Nicolás Córdova). Vamos a ver si estoy convocado para la siguiente nómina. Para mí es claro: quiero jugar para Chile en el futuro”, aseguró.

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“Jugar un Mundial con Chile es el sueño más grande que tengo”, sentenció Reichmuth, quien poco a poco comienza a instalarse como uno de los nombres a seguir pensando en el recambio generacional del Equipo de Todos.

En resumen…