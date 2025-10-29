Es tendencia:
La maldición que Pipa Benedetto arrastra desde su salida de Boca y atravesó en sus últimos tres equipos

El delantero acaba de rescindir su vínculo con Newell's Old Boys y se encuentra libre nuevamente.

Por Agustín Vetere

Darío Benedetto en su etapa en Boca Juniors.
Darío Benedetto en su etapa en Boca Juniors.

A los 35 años, Darío Benedetto atraviesa un momento difícil en el tramo final de su carrera. El delantero acaba de rescindir su contrato con Newell’s Old Boys, dónde había llegado hacía poco más de 4 meses. Se despide de la Lepra de común acuerdo y sin goles anotados.

De esta manera, el exjugador de Boca Juniors cierra una nueva etapa negativa, una más en esta parte de su trayectoria como futbolista profesional. Incluso, atraviesa una maldición, una mala racha que recorre desde su último ciclo con la camiseta azul y oro.

Es que Benedetto va camino a los dos años sin anotar goles, la característica que lo posicionó como uno de los mejores delanteros del país en su momento. Además, no pudo gritar tantos en los últimos tres equipos que representó, incluyendo diferentes ligas.

La última vez del Pipa fue el 5 de febrero de 2024 en lo que fue triunfo de Boca ante Tigre en Victoria por 2-0. Desde entonces, el exjugador de la Selección Argentina no logra aportar al marcador.

Tras su salida del club de la Ribera se puso la camiseta de Querétaro en la Liga MX y se marchó tras 8 partidos sin éxito. Luego se mudó a Paraguay, dónde jugó para Olimpia bajo las órdenes de Martín Palermo, su ídolo. Ni los consejos del Titán lo ayudaron a quebrar la mala racha frente al arco en 13 compromisos.

Por último, su regreso al fútbol argentino para vestir los colores de Newell’s tampoco fue exitoso. En poco más de cuatro meses, Benedetto disputó 9 encuentros con el combinado rosarino, dónde tampoco logró anotar.

Los números de Darío Benedetto en su carrera

El futbolista bonaerense dio sus primeros pasos como profesional con la camiseta de Arsenal de Sarandí en 2007 y, rápidamente, demostró su capacidad para anotar goles. En total, tras 18 años de trayectoria, lleva 166 gritos en 503 compromisos, un número para nada despreciable.

Además de su paso por el equipo de la Zona Sur, Benedetto vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Tijuana, América de México, Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche y los tres equipos de esta actual mala racha: Querétaro, Olimpia y Newell’s. Son las primeras veces de Pipa sin anotar en clubes.

DATOS CLAVE

  • El delantero Benedetto lleva casi dos años sin marcar goles en los equipos que representó.
  • Su último gol fue el 5 de febrero de 2024 con Boca en la victoria 2-0 ante Tigre.
  • Luego de Boca, jugó para Querétaro (8 partidos), Olimpia (13 partidos) y Newell’s (9 encuentros) sin anotar.
agustín vetere
Agustín Vetere

