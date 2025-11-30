Este domingo se vivirá una jornada llena de emociones en la Liga de Primera 2025, donde bien podría quedar sellada la lucha por el descenso con tres partidos que prometen sacar chispas en distintos rincones del país.

La acción comenzará a las 6 de la tarde con tres duelos en simultáneo: Everton de Viña del Mar recibe sin público a Deportes Iquique, Unión La Calera hará de local ante Deportes Limache y Unión Española recibe en el Estadio Santa Laura a O’Higgins de Rancagua.

Unión se juega la vida ante O’Higgins. | Foto: Photosport

Los más urgidos son Unión Española e Iquique, ya que una derrota la sentencia de manera automática a jugar la Primera B, mientras que un empate los deja con chances matemáticas -pero irreales- y una victoria los mantiene vivo por, al menos, una fecha más siempre y cuando Deportes Limache no gane.

De manera excepcional, el compromiso entre Unión Española y O’Higgins será transmitido por MEGA en su señal abierta de Mega 2, mientras que TNT Sports transmitirá, además, el mismo compromiso y los dos restantes.

Las cartas están sobre la mesa y a las 6 de la tarde se sabrá si Unión Española y Deportes Iquique pueden estirar la agonía a la última fecha o si quedarán sentenciados a jugar la Primera B en la temporada 2026.

En síntesis

La jornada de la Liga de Primera 2025 tendrá tres duelos en simultáneo a las 6 de la tarde.

Deportes Iquique y Unión Española se sentencian a Primera B si pierden sus partidos.