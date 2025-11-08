O’Higgins de Rancagua recibió a Ñublense esta jornada y logró imponerse por 4 a 2 en El Teniente. Los dirigidos de Francisco Meneghini están cada vez más cerca de asegurar su cupo en la próxima Copa Libertadores.

Maximiliano Romero abrió la cuenta para el ‘Capo de Provincia’ a los 12′ de la primera parte, pero a los 37′, Federico Mateos emparejó las acciones para los chillanejos desde los doce pasos.

O’Higgins vence a Ñublense en Rancagua y consigue tres puntos de oro que lo acercan a la Copa Libertadores (Foto: Photosport)

Matías Plaza sorprendió a los rancagüinos a los 64′ poniendo el 2 a 1 parcial. Sin embargo, los del ‘Paqui’ Meneghini lograron la igualdad en el 75′ gracias al tanto de Bryan Rabello.

Cuando algunos ya firmaban el empate, Luis Pavez puso el 3 a 2 y finalmente, Francisco González anotó el último tanto desde los doce pasos acercando al ‘Capo’ a la Copa Libertadores de América.

Con este resultado, O’Higgins sigue en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 50 unidades a solo un punto de Universidad Católica. En tanto, Ñublense sigue en la décima ubicación con 30 puntos.

En resumen

