El sorpresivo despido de Juan José Ribera en Audax Italiano sigue generando ruido en La Florida. Y uno que no quedó indiferente fue Marcelo Zunino, histórico exjugador itálico, quien en diálogo con BOLAVIP, lanzó duras críticas a la dirigencia y analizó en profundidad las razones del bajo rendimiento del equipo en la segunda rueda.

Zunino partió recordando que el bajón futbolístico tuvo razones concretas dentro del camarín. “Hubo muchos factores negativos en la segunda rueda. Matus frustrado por el tema del traspaso a la U que no se dio, bajó mucho su rendimiento. Y la llegada de Eduardo Vargas no fue la adecuada”, apuntó.

Marcelo Zunino no queda nada contento con la salida de J.J. Ribera y aprovechó de repasar el bajo nivel de Eduardo Vargas.

Sobre ‘Turbomán’ fue más que tajante: “Puedes ver que a 36 puntos sacamos 11, entonces claramente no fue ningún refuerzo”. Para él, la caída del equipo tiene relación directa con malas decisiones deportivas y refuerzos que nunca marcaron diferencias.

“Hubo quiebre de camarín” y malas señales internas

El exreferente verde también aseguró que las primeras derrotas de la segunda rueda en la Liga de Primera fueron devastadoras. “Empezamos mal: una goleada contra Limache, la pérdida contra Iquique. Ahí se empezó a perder la confianza entre los jugadores, un quiebre de camarín”, diagnosticó.

Zunino recalcó que, aunque suele “cortarse por lo más fino”, la salida del técnico no era el camino, sobre todo a esta altura del campeonato. “Creo que es una mala decisión pensando que quedan tres fechas para terminar el torneo”, criticó.

A juicio del exfutbolista, la dirigencia debió manejar la situación de otra forma: “Quizás pudo haber sido distinto, dialogar, hablar de frente con los jugadores, porque el rendimiento fue muy irregular. No puede ser que en la primera rueda tengas un nivel tan alto y en la segunda estés en un 30%”.

La dirigencia de Audax no se salva de la crítica de Zunino: “Se perdió la identidad del club”

Las palabras de Zunino no se quedaron solo en la cancha. También apuntó directamente a los dirigentes y cuestionó su visión institucional. “La identidad del club se ha ido perdiendo. Los argentinos toman decisiones según la conveniencia del momento, viendo los dineros y la clasificación a la Sudamericana que se les escapa”, acusó.

Según él, la dirigencia apostó a un movimiento desesperado. “Piensan que cambiando de técnico en las últimas tres fechas baja la tensión y se puede clasificar a Copa Sudamericana. No comparto esa mirada”.

Para cerrar, Zunino aclaró que habla desde su experiencia, sin ánimo de generar polémica gratuita. “No estoy en el club, no conozco muy bien el interno, pero solo te puedo dar comentarios desde mi conocimiento y mi experiencia dentro de la cancha”.

Con sus palabras, el histórico audino deja en claro que la crisis en Audax Italiano va mucho más allá del despido de Juan José Ribera y que el club tendrá mucho que revisar antes de iniciar un nuevo proceso

