Unión Española logró un triunfo vital por 2-1 frente a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025. Pese al buen resultado, Marco Sotomayor no quedó del todo conforme con el planteo de Miguel Ramírez.

“Prefiero ser cauto, ayer se la doy toda a los jugadores. Creo que Miguel Ramírez comete errores. La inclusión de chicos que tienen muy poca experiencia en Primera División, como fue al niño que expulsaron Milovan Celis”, dijo el periodista e hincha Hispano en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido, Sotomayor asegura que la expulsión de Celis fue más por nerviosismo que una falta de recurso técnico: “No es responsabilidad del cabro si tiene 19 años, tiene súper pocos minutos en Primera. Lo colocan en un partido que es súper clave por el triunfo que había obtenido Iquique ante Limache, entonces comete un error no de falta de recursos, de nervios nada más, de falta de timing”.

“Podría haber llegado con la cabeza y haber mandado la pelota fuera de la cancha, no pasaba nada. Pero como están tan apremiados, tan estresados y chicos que no tienen el hábito de estar en situaciones así, creo que ahí se equivoca Miguel Ramírez”, agregó.

El comunicador piensa que los grandes deben sostener al equipo: “Hay que estructurar con gente grande, si son los grandes los que te van a salvar la campaña, un partido de pronto un chico lo puede desequilibrar con un gol, que se yo, pero la campaña te la tienen que hacer jugadores que tengan cierto rodaje en este tipo de situaciones”.

Miguel Ramírez logró triunfo clave con Unión Española. (Foto: Photosport)

Marco Sotomayor deja de lados las consideraciones y valora el triunfo

El periodista también ve el vaso medio lleno y le da una gran valoración al triunfo: “Al margen de eso el triunfo se celebra, era más que importante ganar ayer, en una cancha difícil, blanda, había una serie de elementos y sobre todo quedarte con 10 jugadores casi a los dos minutos”.

Por último, reitera el mensaje de mesura: “El partido fue importante ganarlo, pero tampoco te va a marcar una tendencia”.