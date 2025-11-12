Pasan los días y siguen las repercusiones tras la salida de Miguel Ramírez de la banca de Unión Española. El Cheíto, abrumado por los malos resultados, llegó a un acuerdo con la dirigencia hispana para ponerle punto final a su ciclo tras la caída frente a Colo Colo la fecha pasada.

Con la caída ante los albos, los de Independencia marchan en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos. En su estadía en Plaza Chacabuco, Ramírez logró apenas 4 triunfos, 2 empates y 9 derrotas, cifras más que suficientes para cortar el proceso.

“Me voy dolido porque dentro de lo que uno como líder trata de entregar lo mejor, está el profesionalismo y respeto por los jugadores, la directiva y siento que ya no tengo la fuerza para sacar el rendimiento que este equipo necesita”, dijo el ‘Cheíto’ tras anunciar su salida de Unión Española.

Guarello destapa la bomba de Miguel Ramírez en UE

Con el correr de los días, fue el periodista Juan Cristóbal Guarello quien en su programa ‘La Hora de King Kong’ entregó detalles inéditos del conflicto que gatilló la salida de Ramírez de la banca hispana.

“Miguel Ramírez se peleó con los cabrones del camarín de Unión Española y nunca más pudo volver. ¿Por qué? Porque echó a (Franco) Torgnascioli”, destapó el comentarista deportivo.

“Desde que echó a Torgnascioli, los Aránguiz y todos esos hue… le hicieron la cruz”, agregó el rostro de Canal 13.

Unión Española se jugará la ‘final del mundo’ ante Deportes Limache por la Fecha 28 de la Liga de Primera. El duelo se disputará el próximo viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas en estadio por confirmar.