Mauricio Pinilla cuenta la verdad de su complicado estado de salud: “Una depresión súper fuerte”

El exfutbolista sufrió un complicado cuadro de salud que lo obligó a ser internado de urgencia. Tras varios días, fue dado de alta.

Mauricio Pinilla rompió el silencio sobre la compleja crisis de salud que sufrió hace unos días y que lo obligó a internarse de urgencia. Tras las especulaciones que apuntaban a un posible infarto e incluso a una sobredosis, el exfutbolista explicó contó su verdad y reconoció que atraviesa un difícil momento personal.

En conversación con Las Últimas Noticias, el exdelantero de la U contó que había dejado sus terapias psicológica y psiquiátrica, además de suspender los medicamentos que tomaba. “Descanso, reposo y seguir con el tratamiento. Lo que pasa es que en un momento me creí tan fuerte que dejé mis terapias sicológica y siquiátrica. Dejé todos los medicamentos y me quedé con uno S.O.S. hace dos o tres meses”, relató.

El último club de Pinilla antes del retiro fue Coquimbo Unido en 2019 (Photosport).

Pinilla también reveló que llevaba tiempo enfrentando una fuerte depresión, pese a que pensaba haber superado esa etapa. “Hace rato vengo arrastrando una depresión súper fuerte que pensé que había superado”, confesó.

“Creí que me había ido bien. Me sentía súper bien, súper contento, súper tranquilo, como lo había expresado en las últimas entrevistas. Pero colapsé, me dio una crisis de pánico de una hora y tanto, y una crisis de angustia que duró cuatro a cinco horas; no se me pasaba con nada”, agregó.

Finalmente, el otrora goleador de la U enfrentó los rumores que hablaban de una supuesta sobredosis: “No sé de dónde salió eso de que había sido una sobredosis. Nada que ver, no soy Elvis Presley (ríe). He pasado por ese proceso y lo he reconocido en televisión, pero no es el caso. Esta vez no”, cerró.

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En síntesis…