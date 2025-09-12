Claudio Borghi abrió el debate al calificar la Supercopa como una “copita”. Esto porque no hay ningún premio deportivo de por medio. Héctor Hoffens también ninguneó el certamen que disputarán Colo Colo vs. Universidad de Chile y ahora se sumó Mauricio Pinilla, quien también no cree que sea trascendente.

“Estoy totalmente de acuerdo con el Bichi, es una copita que se cambió la fecha. El nervio competitivo y la emoción de jugarla apenas comenzado el año era seguramente el periodo más importante para disputarla”, opinó Pinigol en ESPN.

El exfutbolista bicampeón de América con la Roja menciona que en enero estaba fresco todo lo de la definición del campeonato pasado, en la cual fue al Tribunal de Disciplina: “Estaban las rencillas, la adrenalina de disputar ese partido y hoy día no tiene ninguna trascendencia esa copa”.

Pinilla fue más allá y mencionó que el único hito sería la opción de Fernando Ortíz de conseguir su primer trofeo: “Para lo único que serviría es para darle el primer título al entrenador de Colo Colo, porque creo que no ha ganado nunca ni uno”.

Colo Colo y Universidad de Chile jugarán la Supercopa. (Foto: Photosport)

¿Cuántas Supercopa tienen Colo Colo y Universidad de Chile?

Colo Colo tiene cuatro consagraciones en la Supercopa, misma cantidad que Universidad Católica. Por su parte, Universidad de Chile ganó una vez el trofeo.

Esta es la primera vez que Albos y Azules se miden en el certamen que enfrenta al campeón de Primera División con el monarca de la Copa Chile.