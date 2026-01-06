Octavio Rivero otra vez apareció con todo en el radar de Universidad de Chile, y a diferencia de lo ocurrido hace justo un año, esta vez esperan en el Centro Deportivo Azul que por fin se concrete lo que ya parece un sueño para la U.

Al parecer hay buenas noticias para los azules, y así lo reveló una fuente confiable y cercana al jugador.

Durante su intervención en el programa No es para Tanto de TNT, la periodista Verónica Bianchi detalló los puntos clave que destrabaron la operación:

El acuerdo personal: La periodista aseguró que “Rivero ya les dijo que sí”, confirmando que los términos del contrato entre el jugador y Azul Azul están cerrados.

La inversión millonaria: Reveló que la U presentó una oferta formal de un millón de dólares a Barcelona de Guayaquil para comprar la totalidad de su pase.

Motivos de fuerza mayor: Bianchi enfatizó que la situación de inseguridad en Ecuador y una deuda de 540 mil dólares del club ecuatoriano con el jugador fueron determinantes para que Rivero eligiera regresar a Chile.

El impacto en el esquema de la U

Con esta confirmación, la periodista destacó que la U conformará una delantera de “temor” junto a Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. Esta información pone fin a semanas de especulaciones y sitúa a Rivero a solo detalles administrativos de ser presentado oficialmente en el Centro Deportivo Azul.

¿Qué dijo Manuel Mayo sobre Octavio Rivero?

“Tú ocupaste la palabra obsesión. Me quedé pensando y creo que las obsesiones más que obsesiones son convicciones. No lo digo en ese caso específico, pero creer en algo, en cualquier cosa, si uno está convencido, puede verse como una obsesión, pero si resulta, puede ser visto como una convicción. Es más del lado del que se mire”, indicó el gerente deportivo de los azules este martes en el Centro Deportivo Azul.