El mercado de pases de fin de año comienza a moverse con fuerza en Sudamérica, y uno de los nombres que ya empieza a generar ruido es el de Maximiliano Romero, delantero argentino que ha sido una de las figuras destacadas de O’Higgins de Rancagua durante la presente temporada.

El atacante de 26 años, formado en Vélez Sarsfield y con pasos por PSV Eindhoven, llegó al Capo de Provincia a mitad de 2025 a préstamo desde Argentinos Juniors y rápidamente se consolidó como pieza clave en el esquema ofensivo de Francisco Paqui Meneghini, aportando goles, movilidad y experiencia internacional.

Sus 6 anotaciones en 10 partidos disputados con la camiseta celeste no han pasado desapercibidos, despertando el interés de varios clubes del continente.

Maximiliano Romero ha tenido un renacer futbolístico en su paso por Rancagua | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Maximiliano Romero estaría en la mira de Alianza Lima

Entre los equipos que lo siguen de cerca aparece Alianza Lima, uno de los grandes del fútbol peruano, que busca reforzar su delantera de cara a la próxima temporada.

Según informó el medio El Líbero de Perú, el club blanquiazul pretende sumar jerarquía en ataque, y Romero encajaría en ese perfil.

Romero, por su parte, se ha mantenido al margen de los rumores y enfocado en el cierre del campeonato chileno.

