Cobresal le dio un tremendo baile a Colo Colo en la penúltima fecha de la Liga de Primera. Un 3-0 contundente que dejó a los albos prácticamente fuera de la lucha por un boleto a Copa Sudamericana.

En el desierto, la gran estrella fue el delantero César Munder quien se anotó con dos goles en el triunfo contra el Cacique: en el primero aprovechó un error de Emiliano Amor a la entrada del área y en el segundo se despachó un bombazo de globito de media distancia.

Tras el triunfo, Munder confesó que “nunca le había hecho un gol oficialmente a Colo Colo, así que es un lindo momento, lo guardo y estoy muy feliz, sobre todo porque está terminando el año y no se sabe qué va a pasar“.

En esa línea dejó entrever que quizás disputó su último partido con la camiseta de Cobresal en El Cobre. “Quién sabe si es mi último partido acá en El Salvador, y estoy agradecido del pueblo minero”, lanzó.

“Termino contrato y no sé, después habrá tiempo para ver. Ahí que se encarguen mis representantes”, cerró el atacante de origen cubano quien aprovechó de mandarle vibras a su novia: “Quiero mandarle un saludo especial a toda mi familia y también en especial a mi pareja, que el lunes defiende su tesis. Así que le mando muchas vibras y éxito“.

Durante la presente temporada, el atacante se matriculó con siete goles y dos asistencias en 26 partidos jugados.

