La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile es un total misterio. A pocos días del evento, no hay mayor certeza sobre su realización: el Ministerio de Seguridad lanzó una potente advertencia.

A pesar de dejar en claro que no es su responsabilidad suspender el espectáculo, Luis Cordero fue enfático. El ministro de la cartera mencionada expresó su rechazo a la eventual disputa de la definición.

En atención a la prensa, aludió a las obras que se desarrollan en el Estadio Santa Laura. Todo indica que no concluirán antes de la fecha estipulada para el encuentro entre albos y azules, el domingo 14 de septiembre.

“La opinión del Ministerio de Seguridad Pública es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras“, expresó.

En dicha línea, el representante gubernamental agregó: “Esa es la opinión del Ministerio de Seguridad. Entiendo que mañana está la visita inspectiva, pero esa es la opinión que nosotros tenemos“.

Para el Ministerio de Seguridad, la Supercopa no debe jugarse en el Estadio Santa Laura. (Créditos: Photosport)

Los argumentos contra la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile

Finalmente, Luis Cordero reveló sus razones para oponerse al desarrollo del espectáculo deportivo. No titubeó para reafirmar sus convicciones sobre el aplazado Superclásico.

“La razón es muy simple. Los partidos de fútbol reúnen un conjunto de personas en un recinto cerrado, que debe permitir que se desarrolle bajo condiciones adecuadas para el espectáculo“, destacó.

“Un evento masivo, en un recinto que tiene obras, supone una condición de riesgo en seguridad que nosotros, por lo que recomendamos no se lleven a cabo ese tipo de eventos en recintos que tienen esas características“, cerró.