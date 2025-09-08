Luego de meses de incertidumbre, hace algunas semanas se confirmó que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile finalmente se llevará a cabo el día 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas. Eso sí, hay quienes aún esperan que este partido sea reprogramado una vez más.

Y es que además de la necesidad que tienen los azules de mover el partido por su apretado calendario debido a que se confirmó que enfrentarán a Alianza Lima el próximo jueves por Copa Sudamericana, existe una autoridad que ha expresado en más de una ocasión su deseo de posponer dicho encuentro.

Se trata del alcalde de la comuna de Independencia, Agustín Iglesias, quien una vez más hizo énfasis en lo complicado que puede llegar a realizar la Supercopa entre albos y azules en el recinto de Unión Española.

Esta vez eso sí, además del tema de la seguridad que tiene a toda autoridad preocupada, agrega que el Estadio Santa Laura no está al 100% en cuanto a infraestructura para llevar a cabo este importante encuentro del balompié nacional.

Alcalde de Independencia se opone con firmeza a la Supercopa

“El subsecretario del Interior y el delegado presidencial aún no han venido al estadio a constatar la situación en terreno. Hoy el recinto sigue con obras en ejecución, lo que hace imposible asegurar la seguridad de vecinos, hinchas y trabajadores. Tal como señaló el propio ministro Cordero: mientras existan faenas dentro del estadio, no están dadas las condiciones para jugar la final de la Supercopa”, señaló Iglesias durante esta jornada.

“Quiero ser muy claro: si ocurre algún incidente, quienes deberán responder son el delegado presidencial y la ANFP. Como alcalde, no puedo mirar hacia el lado frente a un riesgo evidente para la seguridad de nuestra comuna”, cerró.

Durante la jornada, un sobrevuelo realizado en la zona permitió constatar que las obras en el Estadio Santa Laura continúan activamente a menos de una semana del partido, lo que refuerza las dudas sobre la factibilidad de que el recinto reciba este encuentro deportivo de alta convocatoria.

Así luce el Estadio Santa Laura a días de albergar la Supercopa

Así luce parte del Estadio Santa Laura a pocos días de albergar la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile (Foto: Municipalidad de Independencia)

