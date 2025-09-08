La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue en duda. A pesar de que los azules expresaron su rechazo a disputar el compromiso, los albos continúan firmes con su postura: jugar sí o sí este 14 de septiembre.

Ante tal situación, Jorge “Coke” Hevia conversó con BOLAVIP Chile y entregó su visión sobre el caso. Si bien entiende el argumento del conjunto de Macul, solidarizó con el archirrival.

¿La razón? Su participación internacional en Copa Sudamericana. Para él, las autoridades ya han sido permisivas con otro tipo de ocasiones: por qué no serlo en esta oportunidad.

“El tema de la Supercopa es muy simple: reglamentariamente, la U no tiene nada que la avale para no jugar. Hasta ahí, estamos de acuerdo”, comenzó señalando el periodista.

“Pero la ANFP se ha cansado de hacerle concesiones a los equipos, sobre a todo a los grandes. Esto ya lo hizo. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que cederle a la U“, agregó.

Colo Colo y Universidad de Chile deben enfrentarse en la postergada Supercopa. (Photosport)

Se alineó con Universidad de Chile por la Supercopa ante Colo Colo

En dicha línea, Coke Hevia explicó su reacción frente a la polémica que ha generado una teleserie en los últimos días. Si todo marcha viento en popa, la definición se jugará este domingo 14/09 en el Estadio Santa Laura.

“Porque si no, empiezas otra vez con los beneficios a algunos equipos y esto ha sido evidente en el último tiempo. Es muy simple: reglamentariamente debe jugarse”, reflexionó.

“Pero la ANFP se ha aburrido de hacerle concesiones a los equipos. Entonces, si la U no quiere jugar, porque además está representando al fútbol chileno, me parece muy válido que no se juegue“, cerró.