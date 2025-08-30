Colo Colo tiene un compromiso de extrema dificultad este domingo, toda vez que el Cacique tiene que recibir a Universidad de Chile en el Estadio Monumental en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Los albos no atraviesan por un buen momento y actualmente se encuentran fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales, algo verdaderamente impensado a principio de temporada cuando se trazaron los objetivos.

Para el compromiso frente a los azules, todo indica que Francisco Marchant no iría del arranque y el que lo lamentó fue Claudio Borghi: “Marchant más allá de cumplir los minutos, ha sido un aporte en muchos partidos. Me da la sensación de que no está por obligación”, dijo en ESPN Chile.

La presencia de Marchant es una incógnita. | Foto: Photosport

Consultado por si prefiere poblar el mediocampo o atacar con 3 jugadores, el Bichi explica diciendo que “Yo en muchos equipos he atacado solamente con uno. Yo prefiero ganar el medio y llegar desde atrás que tener jugadores abiertos que están estáticos”, sumó.

“El que llega es más importante que el que está, entonces a mí me gusta que los jugadores lleguen desde atrás”, complementó haciendo alusión a que Francisco Marchant arrancará el Superclásico en el banco de suplentes.

La decisión final será de Hugo González y Luis Pérez, quienes quieren dejar el banco del Cacique con un triunfo que le devuelva la esperanza al hincha del Cacique que tanto ha sufrido en su centenario.

La racha negativa de Colo Colo ante la U

Colo Colo lleva 5 partidos seguidos sin poder derrotar a Universidad de Chile en el Superclásico; 0-0 y 1-1 el 2023; 0-1 y 0-0 el 2024 y la más reciente caída en el Estadio Nacional por 1-2 frente a los azules.