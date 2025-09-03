La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está en duda. Esta vez, el cuadro azul puso en jaque la definición por su posible participación en los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Así lo confirmó su presidente, Michael Clark, luego de arribar desde CONMEBOL tras expresar sus alegatos por el escándalo contra Independiente de Avellaneda. Sin embargo, hay un factor que ha pasado desapercibido.

¿Cuál? La cercanía del evento con las Fiestas Patrias de Chile. Este contexto ya le jugó en contra a los albos en la temporada 2024: tuvieron que aplazar un duelo ante la UC en el Estadio Monumental por falta de contingente policial.

Si bien el duelo estaba pactado para el viernes 13 de septiembre, Carabineros acusó que no había la suficiente dotación de funcionarios para resguardar la seguridad del compromiso. Se terminó jugando el 3 de octubre.

En esta ocasión, para la Supercopa entre albos y azules, la fecha pactada es el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Es decir, la distancia con los días más importantes para la patria es menor.

¿Hubo algún informe de Carabineros pidiendo la cancelación? Por el momento, nada informado. Solo Universidad de Chile ha expresado su rechazo para disputar el encuentro por su inminente enfrentamiento ante Alianza Lima.

¿Se jugará la Supercopa? La definición entre Colo Colo y Universidad de Chile está en jaque. (Photosport)

Colo Colo pone atención: Universidad de Chile espera su castigo

Cabe destacar que la participación de los azules en la Copa Sudamericana está en duda. La cúpula de la institución espera el fallo CONMEBOL para conocer su destino en el certamen continental.