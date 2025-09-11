Universidad de Chile se prepara para jugar la Supercopa ante Colo Colo este domingo a las 15:00 en el estadio Santa Laura. Después, los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán la llave ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Después de aquellos desafíos, los Azules visitarán a Deportes La Serena el domingo 28 de septiembre a las 15:00 en el estadio La Portada por la fecha 24 del Campeonato Nacional. El cuadro Papayero terminó el proceso de Cristián Paulucci, los últimos dos partidos los dirigió Francisco Bozán como interino y ahora comunicaron a su nuevo entrenador.

“Nos complace anunciar que Mario Sciacqua asume desde hoy la dirección técnica del primer equipo de nuestra institución”, informaron sobre el DT que ya tuvo un paso en el fútbol chileno en la temporada 2015 en San Luis de Quillota.

Desde el cuadro de Papayero destacaron el curriculum del estratega de 55 años: “Sciacqua, de nacionalidad argentina, cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol profesional. Ha dirigido a clubes de la Primera División de Argentina como Colón de Santa Fe, Quilmes, Olimpo, Patronato, Godoy Cruz y Sarmiento de Junín. Con este último club además logró previamente el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, también registra un paso por el fútbol chileno”.

Los Granates anuncian a Mario Sciacqua como su nuevo entrenador. (Foto: Club Deportes La Serena)

“Le damos la más cordial bienvenida a Mario Sciacqua y a su cuerpo técnico a Club Deportes La Serena, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, añadieron.

También agradecieron al DT interino: “Asimismo, agradecemos a Francisco Bozán por haber asumido interinamente la dirección técnica del equipo en los últimos dos partidos, demostrando una vez más su compromiso y entrega hacia nuestra institución”.

Mario Sciacqua va por su revancha en el fútbol chileno

El debut de Mario Sciacqua será ante Universidad de Chile en La Portada. El estratega trasandino buscará una revancha en el fútbol chileno tras su salida de San Luis en 2015, cuando el elenco marchaba en el último lugar. Allí dirigió cinco compromisos, con cuatro derrotas y un empate en Primera División, mientras que en Copa Chile ganó tres, empató cuatro y perdió uno.