Unión Española sigue en caída libre y se complicó con el descenso, toda vez que el cuadro hispano no pudo aprovechar la ventaja de un jugador en el segundo tiempo y terminó cayendo por 1-2 ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

El gol de la igualdad transitoria del cuadro hispano fue obra de Pablo Aránguiz, quien concretó un excelente tiro libre. Tras el partido, el ex jugador de Universidad de Chile dio la cara y ya piensa en lo que será la ‘final’ ante Deportes Limache.

“Ahora viene una semana de para por el tema de las votaciones. Puede servir para trabajar, para enfocarse de lleno en Deportes Limache”, dijo en zona mixta una vez consolidada la derrota frente a los albos.

Sobre el compromiso ante el cuadro de la Región de Valparaíso, Aránguiz afirma que “Es el partido más importante quizás de nuestras carreras. Tenemos que tomarlo y enfrentarlo como tal. Sabemos lo que nos estamos jugando, podemos quedar en la historia del club por irnos al descenso y la verdad eso termina perjudicando el día de mañana”.

En esa línea, Aránguiz deja una dura reflexión sobre el momento que vive Unión Española: “Luchamos por el prestigio, mejorar contratos, aspirar a otro club y haciendo lo que estamos haciendo no vamos a conseguir nada”, dijo.

Sin Miguel Ramírez, Unión Española deberá concentrarse en el partido ante Deportes Limache, el cual todavía no cuenta con programación oficial pero se disputará en dos semanas más tras el receso por la Fecha FIFA y las elecciones presidenciales.

