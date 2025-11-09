Unión Española sufrió ante Colo Colo y cayó 3-1 por la Liga de Primera. A pesar de tener un hombre más en el segundo tiempo, el cuadro rojo no lo aprovechó y ello provocó un remezón en el club. ¿Por qué? Miguel Ramírez renunció.

El DT dejó su cargo acusando no tener fuerzas para continuar, por lo que el elenco hispano debió activar el plan de emergencia: se lanzó en la búsqueda de un reemplazante.

Y, sin mayor demora, lo encontró. Al menos, así lo afirmó el medio partidario Vamos La Unión, entregando el nombre del nuevo entrenador para intentar zafar del descenso. Se trata de Gonzalo Villagra.

El referente de la institución tendrá el duro desafío de luchar por la permanencia. Para su presión, el panorama es más que adverso: tendrá que batallar contra viento y marea en lo que queda de torneo.

Cabe destacar que el estratega mencionado forma parte de las divisiones inferiores de Unión Española: ya actuó como director técnico interino del plantel profesional a mediados de 2025.

Gonzalo Villagra será el nuevo DT de Unión Española: tendrá que zafar del descenso. (Imagen: Photosport)

El complejo panorama de Unión Española

Tras la derrota ante los albos, la escuadra de Independencia se estancó en la penúltima ubicación de la tabla de posiciones con 21 puntos. De esta manera, está perdiendo la categoría.

¿Siguientes rivales? Deportes Limache (visita), O’Higgins (local) y Coquimbo Unido (visita) serán los últimos tres rivales de los hispanos para intentar mantenerse en Primera División.

En resumen: