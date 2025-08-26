Tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el duelo ante Independiente y la suspensión del partido frente a Everton de Viña del Mar, la Universidad de Chile ya concentra todas sus energías en el próximo desafío: el Superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El Cacique ha tenido una campaña irregular y actualmente es dirigido de manera interina por Hugo González y Luis Pérez, lo que aumenta la expectativa del duelo.

Por otra parte, en la U saben que perder puntos ante su máximo archirrival podría alejarles de la lucha por el título, por lo que la preparación y la concentración son fundamentales.

Marcelo Díaz prioriza a la U antes de arruinarle el Centenario a Colo Colo

Consultado sobre la posibilidad de arruinarle el Centenario al conjunto Popular, el mediocampista Marcelo Díaz respondió con claridad.

“Ganar el fin de semana para nosotros significa mucho, pero como siempre lo hemos dichos que no nos fijamos mucho en el rival o en lo que suceda allá. Sí nos fijamos mucho en nosotros y claramente obtener un triunfo ahí es mantenernos en la pelea del título, ese es nuestro mayor aliciente”, señaló Díaz.

Marcelo Díaz fue expulsado en el último Superclásico | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Lo que suceda en ese club, con su gente, y lo que estén viviendo este año les corresponde a ellos y no a nosotros, por eso siempre hago mención que los de la U nos debemos preocupar de la U en primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Lo que pase allá me tiene sin cuidado”, concluyó.

Colo Colo vs. Universidad de Chile: fecha y hora

El Cacique y el Romántico Viajero saltarán a la cancha del Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas, en un compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.