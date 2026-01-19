Deportes Concepción vive días complejos lejos de casa. Mientras el “León de Collao” se encuentra en Uruguay disputando amistosos internacionales en el marco de su regreso a la alta competencia, en paralelo la ciudad penquista enfrenta un grave incendio que ha golpeado con fuerza a la comunidad, generando un profundo impacto emocional en el plantel y cuerpo técnico.

El entrenador del cuadro lila, Patricio Almendra, conversó con BOLAVIP y no ocultó la conmoción que se vive al interior del equipo: “Estamos bastante conmocionados con lo que sucedió, lamentablemente nos pilla por acá, tenemos sentimientos encontrados. Concepción como club vuelve a participar de partidos internacionales desde hace mucho tiempo y lamentablemente coincide con lo que está sucediendo en nuestra ciudad, entonces estamos ahí preocupados y pendientes con el corazón allá en Concepción”, expresó.

La tragedia golpea a Deportes Concepción

El DT además reveló que la tragedia tocó directamente a integrantes vinculados al club. “Tenemos a un jugador, Cáceres, que venía integrándose, se iba a integrar de hecho el lunes al plantel y lamentablemente perdió su casa ahí en el incendio y también un ex compañero del año 2016-2015 como el caso de Kevin Martínez”, relató con evidente pesar.

Patricio Almendra alza la voz en medio de la tragedia que golpea al Bío Bío. (Foto: Photosport)

Almendra también describió lo crítico que fue el momento en que el plantel transitaba por la zona afectada antes de viajar: “Estamos bastante shockeados por todo lo que ha sucedido, nosotros alcanzamos a pasar, fue un momento bastante crítico, teníamos el compromiso del torneo de acá (en Uruguay), entonces teníamos que pasar porque si no perdíamos el avión”.

Desde Uruguay, la preocupación es permanente: “Están todos preocupados, todos están muy comunicados con la familia, lo que está sucediendo porque aún está el incendio, no se ha podido controlar del todo, entonces hemos tenido que lamentablemente estar muy pendiente de lo que está sucediendo”, explicó el entrenador.

Aun así, el técnico remarcó que el equipo intentará mantenerse firme en lo profesional: “Es una situación que escapa de nuestras manos, nosotros vamos a estar pendientes sin duda del desarrollo de esto y vamos a, por otro lado, vamos a tratar de cumplir con el mayor profesionalismo acá en la serie que nos toca”, aseguró.

La paradoja golpea fuerte: justo cuando Deportes Concepción vuelve a disputar partidos internacionales y recupera protagonismo deportivo, su ciudad atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Una realidad que, como reconoció Almendra, tiene al plantel con el corazón puesto en casa.



DATOS CLAVE

Patricio Almendra lamentó desde Uruguay el grave incendio que afecta a la ciudad de Concepción.

El refuerzo Cáceres y el exjugador Kevin Martínez perdieron sus casas en el siniestro según revela Almendra.