Este lunes habló el delegado presidencial Gonzalo Durán a seis días que se dispute la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad remarcó que hasta el momento están todas las condiciones dadas para que se pueda disputar este partido.

Aunque puso sobre la mesa que ahora depende de la ANFP que se concrete este duelo, ya que es la que solicita la autorización.

Cabe recordar que la U ha solicitado públicamente posponer este Superclásico para darle prioridad a su llave de cuartos final de Copa Sudamericana contra Alianza Lima.

“Yo creo que se juega. Insisto, esto siempre depende de la ANFP, que es la que solicita”, comenzó explicando.

“La Delegación debe verificar si están las condiciones, y hasta ahora están las condiciones para que se juegue, incluido que hemos monitoreado minuto a minuto las obras que se están realizando en el Estadio Santa Laura”, complementó Durán.

El ex alcalde de Independencia también adelantó qué día se tomará la decisión final, dependiendo de su última visita al reducto de Unión Española.

“Tengo previsto realizar una visita de inspección el martes o miércoles, y posterior a eso se dicta la resolución”, concluyó.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de Santiago. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile)

¿Cuándo y a qué hora está programada la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y la U está programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.