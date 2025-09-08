Para este fin de semana está programado lo que será la realización de la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile, la que a días de esta súper definición, este encuentro se ha mantenido en duda por diversas situaciones.

En esta jornada, el Gerente de Competiciones de la ANFP, Yamal Rajab conversó con la prensa en esta jornada y fue consultado sobre si está en pie o no la realización de la Supercopa, en la que confirmó por completo este compromiso.

“Nosotros seguimos trabajando para este domingo a las 15:00 horas la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, todo con normalidad, se están cumpliendo los plazos del tapado de los hoyos en las estructuras de las torres, en lo deportivo, en los plazos de descanso, no hay ningún problema con el desarrollo de la Supercopa”, parte señalando Rajab.

Sobre lo que fueron los dichos de Michael Clark y la negativa de la Universidad de Chile en disputar la Supercopa por sus duelos en Copa Sudamericana, el gerente de la ANFP respondió sobre si los ‘Azules’ entregaron alguna solicitud ante una suspensión.

“Ninguna solicitud formal, es lo que dijeron públicamente, pero no ha habido ninguna solicitud formal”.

Desde la ANFP le pegan un portazo a la U | Foto: Photosport

“Eso depende de ellos, el partido está programado y me quiero detener en un punto, el reglamentario, se ha hablado mucho del tema de los descansos y es importante que ustedes sepan, que nosotros le solicitamos a CONMEBOL antes de la llave entre la U e Independiente, que el partido se programe para el 18 de septiembre, sabiendo que la Copa la ibamos a programar el 14, así se cumplen con holgura los descansos”, declaró.

Rajab pone a ejemplo la programación de Colo Colo

Finalmente, Rajab puso como ejemplo el tema de la calendarización a lo que tuvo Colo Colo el año pasado, en la que como ANFP tuvieron en consideración la participación de los ‘Albos’ en la Copa Libertadores y su programación, no afectó para nada en aquel momento para seguir con el calendario estipulado.

“Así lo hemos hecho con todos los clubes, recordemos que el año pasado Colo Colo cuando estaba en Copa Libertadores, jugó precisamente contra Universidad de Chile un día domingo y después se enfrentó a Junior de Barranquilla un miércoles, después volvió a jugar el fin de semana y después le tocó el viaje a Colombia, entonces nosotros siempre respetamos los reglamentos que se estipulan”, cerró.