El histórico entrenador Nelson Acosta ha vivido meses angustiantes, los que han tenido consternados a los hinchas nacionales,tras conocer lo que han sido sus problemas de salud.

El gran gestor en llevar a la Selección Chilena al Mundial de Francia 1998 y también de la medalla de bronce en Sidney 2000, ha encendido las alarmas por su estado de salud.

Durante las últimas horas, el histórico nacional ha hecho noticia tras conocerse un importante problema de salud que lo aquejaba, el que le significó ser internado de urgencia en una clínica en Rancagua.

Si bien no se ha señalado la razón de su urgencia médica, la familia del ex seleccionador nacional habría comentado a cercanos de que su estadio es estable y que está siendo constantemente monitoreado.

Acosta vive un complejo momento | Foto: Photosport

Se espera en las próximas horas mayores novedades sobre la situación de Nelson Acosta, la que tiene a todos los hinchas nacionales expectantes por lo que es su evolución.

En Síntesis…