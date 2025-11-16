La Fundación Fútbol Club publicó recientemente los resultados de la segunda edición de su estudio “Radiografía Digital del Fútbol en Chile”, y uno de los puntos más llamativos del informe fue la elección del mejor director técnico chileno de todos los tiempos.

El ganador por paliza fue Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis quien arrasó con un 53,8% de las preferencias, confirmando su enorme legado tanto dentro como fuera del país. El ‘Ingeniero’ superó por amplio margen a otros históricos entrenadores nacionales y reafirmó su prestigio a nivel internacional.

Manuel Pellegrini fue escogido el mejor DT de la historia del país por los chilenos (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

El segundo lugar fue para Fernando Riera, quien obtuvo un 13,2% de las menciones. El “Tata” fue clave en la generación que llevó a Chile al tercer lugar en el Mundial de 1962 y sigue siendo una figura fundamental en la formación técnica del país.

Más atrás apareció el nombre de José Sulantay, con un 11%, recordado como el formador de la Generación Dorada tras sus exitosas campañas en los Mundiales Sub 20 de 2005 y 2007, donde brillaron futuras estrellas como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Mauricio Isla o Gonzalo Jara.

Más allá del podio: estos son los DT favoritos de los chilenos

En cuarto puesto se ubicó Luis ‘Zorro’ Álamos con un 9.4 de las preferencias, DT que obtuvo con La Roja el histórico tercer lugar en el Mundial de 1962 y dirigió a los dos grandes de Chile (Colo Colo y la U), además de estar en tres períodos distintos con la Selección.

En quinto lugar se ubicó la opción “otro” con un 6.7% y luego apareció el gran Nelson Acosta, responsable de sacar a Chile de una profunda crisis y comandar al equipo de Iván Zamorano y Marcelo Salas a una histórica clasificación a Francia 98 después de 16 años sin participar en mundiales (con el bochornoso episodio del Maracaná de por medio).

El enorme legado de Manuel Pellegrini

El contundente apoyo a Pellegrini demuestra la valoración del público hacia su extensa carrera, marcada por títulos en varios países, campañas inolvidables en Europa y un reciente ciclo exitoso en el Real Betis, donde levantó la Copa del Rey en 2022.

El estudio reafirma lo que muchos ya daban por hecho: Manuel Pellegrini es, para la mayoría de los hinchas, el mejor entrenador chileno de la historia, un reconocimiento que llega en un momento donde incluso su nombre ha sonado en el debate sobre una eventual llegada a la Selección Chilena.

La encuesta también refleja la vigencia de los otros nombres históricos, que dejaron huella en distintas generaciones del fútbol nacional y continúan siendo parte esencial de la memoria colectiva de los hinchas.

DATOS CLAVE

