Como un verdadero baldazo de agua fría cayó la agónica caída de Unión Española ante Audax Italiano por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Los itálicos remontaron dos veces el marcador y se llevaron un 4-3 agónico desde Santa Laura que hundió a los hispanos en la tabla de posiciones.

Quienes sintieron profundamente el golpe de la derrota fueron los comentaristas del medio partidario “Independencia Hispana”, donde cargaron duramente contra el defensor Bianneider Tamayo, quien se fue expulsado por reclamos una vez terminado el encuentro.

Tras el término del partido y previo a los comentarios finales, el relator lanzó toda su rabia contra el venezolano que pertenece a la U y está a préstamo en el conjunto hispano.

“Eres un saco de hue… Bianneider”

“Saco de hue… Bianneider. Eres un estúpido. Perdón, pero no tengo otro adjetivo más para referirme a ti. Estamos peleando el descenso Tamayo ¡El descenso!…”, lanzó furioso Bastián Biguinez, relator del medio partidario.

“El próximo partido de local contra Huachipato, ¿Y tú te das el lujo de hacerte expulsar al pedo? Un inconsciente, un inconsciente, demostrando por qué Unión no es un equipo inteligente. ¿Por qué no tenemos futbolistas inteligentes? Lo acaban de ver. Tamayo expulsado por ir a reclamar al árbitro”, remató.

Con este resultado, Unión Española sigue sin escapar de la zona de descenso directo al quedar en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos.