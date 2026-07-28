Pasó por la UC y Colo Colo y ahora buscará relanzar su carrera en la Segunda División Profesional

Luego de no encontrar espacio en Audax Italiano, el guardameta intentará relanzar su carrera con un préstamo en la Segunda División Profesional.

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos en el fútbol chileno y no solo entre los equipos de la Liga de Primera y la Primera B, ya que en la Segunda División Profesional también continúan reforzándose con futbolistas que buscan sumar continuidad durante el segundo semestre.

Ese es el caso del arquero Martín Ballesteros, quien iniciará un nuevo desafío tras no sumar minutos en Audax Italiano, donde debió competir por un puesto con Tomás Ahumada, Cristóbal Piña y Pedro Garrido.

El guardameta cuenta con un particular recorrido, ya que pasó por las divisiones inferiores de Universidad Católica y luego se fue libre a Colo Colo antes de arribar al cuadro itálico.

Martín Ballesteros debutó con la camiseta del Cacique en un amistoso ante River Plate | FOTO: Instagram

Martín Ballesteros parte a préstamo a Santiago City

Ahora, el guardameta, de 1,94 metros de altura tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones defendiendo la camiseta de Santiago City, así lo informó Audax a través de sus redes sociales.

“Audax Italiano informa que el portero Martín Ballesteros ha sido cedido a préstamo hasta final de temporada 2026 al Club Santiago City de la Segunda División Profesional, elenco que se encuentra disputando la liguilla de ascenso”, escribió el elenco de La Florida.

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“Cabe destacar que el portero mantiene contrato vigente con nuestra institución y que, una vez finalizado el período de préstamo, deberá reincorporarse a las filas de Audax Italiano”, agregaron desde el club.

¡Éxito en este nuevo desafío, Martín! ✊



Audax Italiano informa que el portero Martín Ballesteros ha sido cedido a préstamo hasta final de temporada 2026 al Club Santiago City de la Segunda División Profesional, elenco que se encuentra disputando la liguilla de ascenso.



Esta… pic.twitter.com/rEfIb9fxbg — Audax Italiano (@audaxitaliano) July 28, 2026

De esta manera, Ballesteros buscará recuperar protagonismo y sumar la mayor cantidad de minutos posibles con el “Sancity”, con la ilusión de seguir creciendo y volver a instalarse en el radar del fútbol chileno.

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En resumen…