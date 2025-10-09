Universidad Católica y Ñublense se verán las caras este jueves 9 de octubre en un duelo pendiente de la Liga de Primera 2025, programado para jugarse en el Claro Arena.

En los últimos días, la Municipalidad de Las Condes, encabezada por la alcaldesa Catalina San Martín, solicitó evaluar la suspensión del encuentro, argumentando preocupaciones por el impacto que genera el partido en el entorno, en un día laboral y en hora punta.

“Es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos de la comuna de Las Condes. Por eso estoy solicitando formalmente la suspensión del partido programado para mañana en el Estadio Claro Arena”, manifestó la edil en un comunicado.

La solicitud generó incertidumbre entre hinchas y dirigentes, considerando que el duelo es clave tanto para los cruzados como para los chillanejos en la tabla de posiciones. La coordinación logística con universidades y clínicas aledañas se volvió un factor determinante para garantizar la normalidad durante el encuentro.

Hay luz verde del Delegado Presidencial para el partido entre la Católica y Ñublense

No obstante, según informó ADN Deportes, Gonzalo Durán, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, ratificó que el encuentro se jugará de todas maneras.

El medio detalló que existe un oficio relacionado con los estacionamientos del recinto, en el cual se coordinó con todas las universidades y la clínica que ocupan esos espacios. De esta manera, se espera lograr un acuerdo que permita el normal funcionamiento del estadio y sus alrededores durante el partido.

En el partido por la primera rueda, Ñublense y la UC repartieron puntos | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Con esto, se confirma que el duelo no sufrirá modificaciones en su horario ni lugar, garantizando que los hinchas puedan disfrutar del enfrentamiento tal como estaba programado.

Universidad Católica vs Ñublense: últimos partidos