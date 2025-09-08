La Supercopa del fútbol chileno está programada para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, aunque la realización del evento está en entredicho y hoy vivirá una jornada clave para su ejecución.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana revisará in situ el Estadio Santa Laura para ver si están las condiciones para llevar a cabo el compromiso entre albos y azules, donde la U ya pidió de manera oficial su postergación.

Uno que tiene información es Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Lo van a suspender. Ayer perdí un tocomple, hoy me la juego. Ya es demasiada presión, hay tantas cosas que pasan en el día a día que este partido lo pudiste haber puesto en otro momento, cuando haya espacio”.

La Supercopa sigue en duda. | Foto: Photosport

“Ponlo sin público, con 1000 personas y chao. Pero ponerlo justo antes de, cuando hay fecha, es un despropósito”, comentó sobre la decisión de la ANFP de suspender los encuentros de Colo Colo y la U para jugar este trofeo.

En el cierre, Yáñez endurece su postura y se larga diciendo que “Este es un torneo de tono menor, juéguenlo sin público y sáquenlo adelante si no tiene ninguna importancia. Lo podrían haber jugado en enero sin público y chao”.

¿Se juega o no? Las autoridades tienen la palabra final sobre la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, pero lo cierto es que no hay mucha expectación y confianza en que se termine llevando a cabo.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

El domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura está programada la Supercopa del fútbol chileno, donde albos y azules se volverán a ver las caras tras el último Superclásico.