Este viernes las autoriades tomaron una decisión final respecto a la realización de la Supercopa en el Estadio Santa Laura, la que está programada para el domingo y que enfrentará a Colo Colo con Universidad de Chile.

Si bien anoche la delegación presidencial había dado el visto bueno al partido en el reducto de Independencia, pese a las obras que se están llevando a cabo por el cambio de iluminarias, faltaba la revisión en terreno.

Y aquello quedó zanjado esta mañana, cuando el delegado Gonzalo Durán inspeccionó el recinto deportivo de Unión Española que fue arrenado por la ANFP.

Ante aquello, el representante del gobierno informó que fue autorizado una foro de casi 10 mil espectadores y que están las condiciones necesarias para que se dispute la Supercopa.

“El día de ayer hemos dictado la resolución como delegación presidencial. En primer lugar que clasifica este partido como un partido clase A, y en segundo lugar se ha dictado la reslución que lo autoriza, con un aforo máximo de 9.900 personas“, comenzó informando en un punto de prensa.

“Y con un conjunto de indicaciones respecto a la composición de ese público. básicamente personas que tienen que estar en el Registro Nacional de Hinchas, muchos de los cuales están relacionados con el mundo del fútbol, ANFP, Sifup, cadetes, en fin, las distintas expresiones del fútbol de nuestro país. Y adicionalmente algunas indicaciones en el marco del legítimo derecho de admisión de los organizadores, respecto de la edad de los concurrentes“, agregó sobre las condiciones especiales.

“De esta manera podemos asergurar que hemos trabajado y están todas las condiciones necesarias para que este partido se desarrolle con normalidad. Hemos verificado la situación del estadio que está en perfectas condiciones, hemos verificado el plan operativo con el propósito de identificar las vías de acceso, las zonas de circulación, las zonas donde van a estar las hinchadas, y adicionamnete todos los perímetros exteriores en una planificación exhaustiva que viene haciendo de un largo tiempo Carabineros de Chile”, completó Durán.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de Santiago. (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

Prohibición de venta de alcohol en las cercanías del Santa Laura

En la instancia también remarcó que estará prohibida la venta de alcohol en las cercanías del Santa Laura, en un horario determinado antes y después del partido.

“El horario de apertura de puertas es 3 horas antes y adicionamlente cuando un partido es clase A, esto significa entre otras cosas, la prohibición de venta de alcohol en un radio previamente establecido 3 horas antes y hasta 3 horas después del partido“, explicó el delegado presidencial.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.