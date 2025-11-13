Una figura con paso por la Selección Chilena tiene clara su intención en el mercado de fichajes. Ante su irregular momento en Argentina, quiere cruzar la cordillera para representar a uno de los grandes del país.

¿La razón? Perdió la titularidad indiscutida en su elenco y desea cambiar de aires. Es que a sus 38 años, debe tener certeza respecto a su futuro: ya tiene en mente colgar los botines. Hablamos de Gabriel Arias.

Según detalló el periodista Iván Codevilla en Planeta Racing Club, el experimentado portero se puso como objetivo instalarse en Chile. Eso sí, no tiene definido en qué equipo se desempeñará la siguiente temporada.

“Gabriel Arias está más afuera que adentro de Racing. La oferta de renovación es por un año más, pero su intención es ir a la Universidad de Chile o Colo Colo y retirarse jugando“, lanzó el comunicador.

Cabe destacar que el guardavallas termina contrato en su actual institución en diciembre de 2025. Por ende, en caso de querer representar a azules o albos, se integrará de manera gratuita.

Gabriel Arias tiene una misión: firmar por Universidad de Chile o Colo Colo. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile o Colo Colo: la temporada de Gabriel Arias

Durante la vigente campaña, el arquero ha disputado una totalidad de 31 encuentros en Racing Club. En ellos, ha recibido 27 goles y ha mantenido su valla en cero en 14 oportunidades.

Hay que recordar que Gabriel Arias ya ha sido vinculado a Universidad de Chile y Colo Colo en el pasado. ¿Por qué escuadra se terminará inclinando? Eso está por verse. El libro de pases recién comienza.

En resumen: